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Киев незаконно отменил итоговую аттестацию выпускников, - МОН

Новости » Политика     04.06.2020 - 17:34
Киев незаконно отменил итоговую аттестацию выпускников, - МОН
Фото: мэр Киева Виталий Кличко (РБК-Украина)

Киевские власти не могут отменить аттестацию выпускников 11 классов

Киевские власти незаконно отменили итоговую аттестацию выпускников в форме Внешнего независимо оценивания (ВНО). Данное решение не подлежит исполнению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Министерство отмечает, что приказ Департамента образования и науки КГГА об отмене государственной итоговой аттестации для выпускников в форме ВНО - недействительный и не подлежит исполнению.

В частности, приказ должны были зарегистрировать в территориальном органе Минюста, а выполнить его можно только после официального опубликования.

Кроме того, согласно Конституции, органы власти и должностные лица должны действовать на основании законодательства. На сегодня оно не наделяет МОН или местные органы исполнительной власти полномочиями освобождать учеников от итоговой аттестации в форме ВНО.

Также подчеркивается, что выпускники получают аттестаты о среднем образовании на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил отменить итоговую аттестацию и освободить от ВНО выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году; 3 июня профильный департамент опубликовал соответствующий приказ.

Ранее РБК-Украина писало, как жители оккупированных территорий могут поступить в вуз без сдачи ВНО.

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Автор: РБК-Украина

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