Без ВНО: как жители оккупированных территорий могут поступить в вуз

Фото: абитуриентам с оккупированных территорий разъяснили правила поступления в вуз (osau.edu.ua)

Без ВНО такие абитуриенты могут поступить почти в 100 заведений

Абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут поступить в украинские вузы без Внешнего независимого оценивания (ВНО). При этом они должны сдать два экзамена.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки.

Сообщается, что в 2020 году абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать без ВНО в любой вуз, где работают образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Для этого необходимо обратиться в один из образовательных центров с 9 июня до 23 октября 2020 года.

При этом если раньше абитуриенты из Крыма по упрощенной процедуре поступали только через образовательные центры" Крым-Украина ", а с Донбасса, соответственно, через "Донбасс-Украина", то теперь сеть таких центров расширена и для поступающих доступно почти 100 вузов и техникумов.

Образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом заведении этого списка. Желающие поступить на бюджет должны подать им заявление и заполнить образовательную декларацию:

поступающие из Крыма - не позднее 20 августа ;

; поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа.

Поступающие на контракт могут подать заявления до 23 октября.

Фото: инфографика для абитуриентов с оккупированных территорий (mon.gov.ua)

Также сообщается, что абитуриент без украинского документа об образовании может получить его через образовательный центр. Эти абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации - украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает конкретный вуз.

Жители Крыма и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из учебных заведений, где будут работать образовательные центры. А поступающие с Донбасса поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса, которые имеют украинский аттестат и прошли ВНО, имеют возможность поступать в любое высшее учебное заведение.

Напомним, ранее Министерство образование и науки расширило перечень вузов с упрощенным поступлением для жителей Донбасса и Крыма.

Ранее также были утверждены даты проведения основной сессии ВНО-2020, которая начнется уже 25 июня.

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Автор: РБК-Украина