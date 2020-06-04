Київ незаконно скасував підсумкову атестацію випускників, - МОН

Фото: мер Києва Віталій Кличко (РБК-Україна)

Київська влада не може скасувати атестацію випускників 11 класів

Київська влада незаконно скасувала підсумкову атестацію випускників у формі Зовнішнього незалежно оцінювання (ЗНО). Дане рішення не підлягає виконанню.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Міністерство зазначає, що наказ Департаменту освіти і науки КМДА про скасування державної підсумкової атестації для випускників у формі ЗНО - недійсний і не підлягає виконанню.

Зокрема, наказ мали зареєструвати в територіальному органі Мін'юсту, а виконати його можна тільки після офіційного опублікування.

Крім того, згідно Конституції, органи влади та посадові особи повинні діяти на підставі законодавства. На сьогодні воно не наділяє МОН або місцеві органи виконавчої влади повноваженнями звільняти учнів від підсумкової атестації у формі ЗНО.

Також підкреслюється, що випускники отримують атестати про середню освіту на підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко запропонував скасувати підсумкову атестацію і звільнити від ЗНО випускників, які не планують вступати у вищі навчальні заклади в цьому році; 3 червня профільний департамент опублікував відповідний наказ.

Раніше РБК-Україна писало, як жителі окупованих територій можуть вступити до вишу без здачі ЗНО.

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Автор: РБК-Україна