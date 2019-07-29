Киев из-за непогоды остановился в пробках

Непогода в Киеве 29 июля практически привела к остановке транспорта на основных дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Отметим, из-за сильного ливня особенно пострадали Подольский и Шевченковский районы Киева, некоторые автомобили серьезно пострадали и не могли двигаться. По состоянию на 18:15 в пробках стоит транспорт в центральной части города, на проспекте Победы в районе станции метро "Шулявская", на улице Телиги от Кирилловской церкви до "Дорогожичей".

Также пробки образовались на бульваре Дружбы народов, на Подоле и основных магистралях в направлении выезда из столицы. Кроме того, движение осложнено в результате нескольких ДТП.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине сегодня ухудшится, в частности, в западных и большинстве северных областей ожидаются грозы, град и шквалы. Кроме того, завтра, 30 июля, в течение дня по всей стране возможны сильные осадки. По Киевской области до конца дня в отдельных районах будет шквальный ветер до 15-20 м/с