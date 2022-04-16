В Черниговской области разрешили продавать алкоголь, - ОГА
В Черниговской области с 26 февраля действовал длительный запрет на продажу алкогольных напитков. Однако, с сегодняшнего дня ее официально сняли.
По это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА.
Отмечается, что соответствующее решение приняли в связи с деоккупацией Черниговщины.
"Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли", - говорится в сообщении.
Однако, при необходимости органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать реализацию алкоголя на территории соответствующих общин.
Ранее мы сообщали, что российская армия второй раз за сутки обстреляла пограничников в Черниговской области.
Также мы писали, что на территории Черновицкой области изменили время комендантского часа.
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