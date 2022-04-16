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Київ нарощує підготовку до оборони міста, - голова військової адміністрації

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Київ, Субота 16 квітня 2022 21:44
Київ нарощує підготовку до оборони міста, - голова військової адміністрації Фото: Микола Жирнов (Укрінформ)
Автор: Антон Федорців

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов звернувся до мешканців столиці з традиційним щотижневим зверненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Києва.

Очільник КМВА запевнив, що столична влада нарощує підготовку міста до оборони. Паралельно в Києві розблоковують вулиці та покращують сполучення всередині столиці.

"У звʼязку зі значним прибуттям мешканців столиці, звертаємося, що місто залишається небезпечним. Просимо мешканців столиці, а особливо жінок, дітей, студентів і літніх людей, які мають, де проживати за межами міста – не повертатись", – заявив Жирнов.

Окремо очільник військової адміністрації звернувся до водіїв. Він нагадав про правила паркування та заборону на рух смугою громадського транспорту. Також Жирнов вкотре закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та відразу прямувати в укриття.

До слова, у Чернігівській області місцева влада дозволила продавати алкоголь.

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