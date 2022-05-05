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Киев намерен вернуть плату за проезд в общественном транспорте

Фото: Киев намерен вернуть плату за проезд в общественном транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве планируют возобновить плату за проезд в общественном транспорте. Норма может вернуться уже 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект решения, зарегистрированного на сайте Киевсовета

В документе говорится о возобновлении работы автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте столицы независимо от форм собственности.

"В целях учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности возникла необходимость в возобновлении работы АСОП", - говорится в пояснительной записке.

Отметим, что в Киеве с начала военного вторжения РФ была прекращена работа общественного транспорта. В то же время станции метро служили для киевлян убежищами. После того как в столице начали постепенно возобновлять работу общественного транспорта, проезд стал бесплатным.

Напомним, в окрестностях Киева сохраняется минная опасность. В связи с этим граждан просят не посещать лесопарковые зоны.

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Киев