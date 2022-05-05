Київ має намір повернути плату за проїзд у громадському транспорті

У Києві планують відновити плату за проїзд у громадському транспорті. Норма може повернутися вже 16 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект рішення, зареєстрованого на сайті Київради
У документі йдеться про відновлення роботи автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті столиці незалежно від форм власності.
"З метою обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності виникла необхідність у відновленні роботи АСОП", - йдеться в пояснювальній записці.
Відзначимо, що в Києві з початку військового вторгнення РФ була припинена робота громадського транспорту. Разом з тим станції метро служили для киян притулками. Після того як у столиці почали поступово відновлювати роботу громадського транспорту, проїзд став безкоштовним.
Нагадаємо, в околицях Києва зберігається мінна небезпека. У зв'язку з цим громадян просять не відвідувати лісопаркові зони.
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