Київ має намір повернути плату за проїзд у громадському транспорті

У Києві планують відновити плату за проїзд у громадському транспорті. Норма може повернутися вже 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект рішення , зареєстрованого на сайті Київради

У документі йдеться про відновлення роботи автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті столиці незалежно від форм власності.

"З метою обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності виникла необхідність у відновленні роботи АСОП", - йдеться в пояснювальній записці.

Відзначимо, що в Києві з початку військового вторгнення РФ була припинена робота громадського транспорту. Разом з тим станції метро служили для киян притулками. Після того як у столиці почали поступово відновлювати роботу громадського транспорту, проїзд став безкоштовним.