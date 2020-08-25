Синоптики предупредили о грозах, ливнях и шквалах в Киеве

Непогода ожидается на протяжении вечера 25 и ночи 26 августа
В Киеве синоптики предупредили об ухудшении погоды. В ближайшие несколько часов ожидается значительный дождь, гроза и шквальный ветер 15-20 м/с.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В КГГА призвали жителей столицы соблюдать следующие рекомендации во время ливня:
При сильном ветре рекомендуют:
Также специалисты напомнили, что во время грозы следует выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к окнам и не браться за металлические входные двери.
"На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя) , в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах", - добавили в КГГА.
Во время грозы нельзя:
Напомним, в Украине 25 августа прогнозировали дождливую погоду на большей части страны.
Также РБК-Украина писало, что синоптики дали прогноз на сентябрь.