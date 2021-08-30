Киев снова накрыла гроза: видео последствий непогоды

Погодные условия в столице значительно ухудшились. Сейчас в Киеве гремит гром, и сверкают молнии.

На дорогах столицы образовались потоки воды. Некоторые киевляне, чтобы перейти дорогу, снимают обувь, потому что уровень воды местами выше щиколоток.

Сообщений о подтоплении станций метро или других столичных объектов пока не поступало.

Кроме того, на Виноградаре молния попала в небольшое здание, в результате чего начался пожар.

Также в районе Львовской площади на проезжую часть упало дерево.