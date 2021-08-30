В Киеве до конца дня ожидаются гроза и сильный ветер
Фото: В Киеве до конца дня ожидаются гроза и сильный ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве до конца дня, 30 августа, ожидаются гроза и сильный ветер. Непогода в столице также продержится ночью 31 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"До конца суток 30 августа и ночью 31 августа грозы, значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что синоптики объявили первый уровень опасности.
Специалисты КГГА рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Также в связи с сильным ветром в КГГА рекомендовали:
- плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
- укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.