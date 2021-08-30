В Киеве до конца дня ожидаются гроза и сильный ветер

В Киеве до конца дня, 30 августа, ожидаются гроза и сильный ветер. Непогода в столице также продержится ночью 31 августа.

"До конца суток 30 августа и ночью 31 августа грозы, значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что синоптики объявили первый уровень опасности.

Специалисты КГГА рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Также в связи с сильным ветром в КГГА рекомендовали: