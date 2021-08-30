RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Київ знову накрила гроза: відео наслідків негоди

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок ввечері, 30 серпня, Київ накрила сильна гроза. Вулиці столиці знову опинилися у воді.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Погодні умови в столиці значно погіршилися. Зараз у Києві гримить грім, і виблискують блискавки.

На дорогах столиці утворилися потоки води. Деякі кияни, щоб перейти дорогу, знімають взуття, тому що рівень води місцями вище щиколоток.

Повідомлень про підтоплення станцій метро або інших столичних об'єктів поки не надходило.

Крім того, на Виноградарі блискавка влучила в невелику будівлю, в результаті чого почалася пожежа.

Також в районі Львівської площі на проїжджу частину впало дерево.

Зазначимо, що сьогодні синоптики повідомляли, що Негода в Києві протримається і вночі 31 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрКиїв