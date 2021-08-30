Київ знову накрила гроза: відео наслідків негоди

Погодні умови в столиці значно погіршилися. Зараз у Києві гримить грім, і виблискують блискавки.

На дорогах столиці утворилися потоки води. Деякі кияни, щоб перейти дорогу, знімають взуття, тому що рівень води місцями вище щиколоток.

Повідомлень про підтоплення станцій метро або інших столичних об'єктів поки не надходило.

Крім того, на Виноградарі блискавка влучила в невелику будівлю, в результаті чого почалася пожежа.

Також в районі Львівської площі на проїжджу частину впало дерево.