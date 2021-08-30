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Київ знову накрила гроза: відео наслідків негоди

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Понеділок 30 серпня 2021 20:50
Київ знову накрила гроза: відео наслідків негоди Фото: Київ накрила гроза (РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок ввечері, 30 серпня, Київ накрила сильна гроза. Вулиці столиці знову опинилися у воді.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Погодні умови в столиці значно погіршилися. Зараз у Києві гримить грім, і виблискують блискавки.

На дорогах столиці утворилися потоки води. Деякі кияни, щоб перейти дорогу, знімають взуття, тому що рівень води місцями вище щиколоток.

Повідомлень про підтоплення станцій метро або інших столичних об'єктів поки не надходило.

Кияни босоніж переходять дороги

Posted by Дмитро Левицький on Monday, August 30, 2021

Крім того, на Виноградарі блискавка влучила в невелику будівлю, в результаті чого почалася пожежа.

Злива в Києві

Posted by Дмитро Левицький on Monday, August 30, 2021

Злива в Києві

Posted by Дмитро Левицький on Monday, August 30, 2021

Також в районі Львівської площі на проїжджу частину впало дерево.

Зазначимо, що сьогодні синоптики повідомляли, що Негода в Києві протримається і вночі 31 серпня.

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Гідрометцентр Київ
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