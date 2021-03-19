Киев накрыл снегопад

Отметим, с самого утра в столице снегопад. Вместе с тем, в городе сильный ветер. Синоптики предупреждали, что сегодня в Киеве днем будет +3+5, а ночью -1+1, а также снег с дождем.

По данным Google Maps, в городе образовались пробки на некоторых улицах. В частности, на улице Борщаговская, проспекте Победы, улице Набережно-Крещатицкая. Затруднено движение транспорта на мосту Патона и Дарницком мосту.

Как прогнозировали синоптики, сегодня почти во всех областях Украины будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от 0 до +8, однако ночью в некоторых западных регионах она опустится до -6 градусов.