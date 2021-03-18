В Украину нагрянут морозы до -7 градусов: где будет холоднее всего

Погода в Украине принесет морозы, осадков будет немного, но небо будет хмурым, а воздух - холодным. Такая перспектива ждет нас до конца текущей недели - с 19 по 21 марта.

Прогнозом на ближайшие дни поделились синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По словам Диденко завтра, 19 марта, сильного ветра, как и существенных осадков не ожидается.

"Разве что остатки деятельности циклона спровоцируют небольшие или дождь, или мокрый снег. Но ничего серьезного", - пишет синоптик.

Температура воздуха в течение дня 19-го марта в большинстве областей Украины будет в пределах +2+6 градусов тепла, а в Крыму до +5+9 градусов.

Ближайшей ночью в западных областях может быть даже до -3... -7 градусов мороза.

В Киеве дневная температура в пятницу будет колебаться в пределах скромных +3+5 градусов. Существенных осадков в столице не предвидится.

В субботу в Киеве будет облачно, а в воскресенье - в Киеве будете светить солнце.

В Украинском гидрометцентре показали карты погоды на ближайшие дни, судя по которым тепла нам ждать не стоит.

Судя по ним, холоднее всего будет на Западе. В пятницу-субботу в стране будет облачно и с небольшими осадками, а в воскресенье - ожидается солнечный день, однако ночные заморозки немного усилятся.

Погода в Украине с 19 по 21 марта (скрин: meteo.gov.ua)