Київ накрив снігопад

Погода у Києві різко погіршилась 19 березня. Сьогодні у місті йде сніг, на деяких вулицях утворились затори.

Зазначимо, від самого ранку у столиці снігопад. Разом з тим, у місті сильний вітер. Синоптики попереджали, що сьогодні у Києві буде вдень +3+5, а вночі -1+1, а також сніг з дощем.

За даними Google Maps, в місті утворились затори на деяких вулицях. Зокрема, на вулиці Борщагівська, проспекті Перемоги, вулиці Набережно-Хрещатицька. Ускладнено рух транспорту на мосту Патона та Дарницькому мосту.

Як прогнозували синоптики, сьогодні майже у всіх областях України спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень в країні коливатиметься від 0 до +8, однак вночі на у деяких західних регіонах вона опуститься до -6 градусів.