Київ накрив снігопад

Погода у Києві різко погіршилась 19 березня. Сьогодні у місті йде сніг, на деяких вулицях утворились затори.
Про це свідчать дані карти Google Maps.
Зазначимо, від самого ранку у столиці снігопад. Разом з тим, у місті сильний вітер. Синоптики попереджали, що сьогодні у Києві буде вдень +3+5, а вночі -1+1, а також сніг з дощем.
За даними Google Maps, в місті утворились затори на деяких вулицях. Зокрема, на вулиці Борщагівська, проспекті Перемоги, вулиці Набережно-Хрещатицька. Ускладнено рух транспорту на мосту Патона та Дарницькому мосту.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні з 19 по 21 березня буде морозною, опадів очікується небагато, але небо буде похмурим, а повітря - холодним.
Також РБК-Україна писало, що в країні потеплішає 22-23 березня.