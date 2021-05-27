UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев накрыл проливной дождь, центр города уже сковали пробки

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 27 мая, во второй половине дня Киев накрыл проливной дождь и центр столицы сковали пробки. На отдельных участках движение осложнено из-за ДТП.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Согласно данным сервиса, самая сложная ситуация наблюдается в центральной части Киева. В частности, движение затруднено на Крещатике, бульваре Шевченко, в районе Бессарабской и Европейской площади. Транспорт стоит в пробках на Набережном шоссе, Набережно-Крещатицкой улице, на Подоле, бульваре Леси Украинки, а также на улицах, которые примыкают к железнодорожному вокзалу.

Кроме того, пробки образовались на так называемой малой окружной дороге от станции метро "Дорогожичи" через Караваевы дачи и до Демеевского рынка.

На левобережной части из-за ДТП транспорт остановился на проспекте Шухевича от съезда с бульвара Перова.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza снова прорвало трубу, на данный момент движение перекрыто.

Позже стало известно, что из-за ситуации на улице Антоновича городской транспорт частично изменил маршрут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевдождипробки