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Київ накрив проливний дощ, центр міста вже скували затори

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 27 травня, у другій половині дня Київ накрив проливний дощ і центр столиці скували затори. На окремих ділянках рух ускладнено через ДТП.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Згідно з даними сервісу, найскладніша ситуація спостерігається в центральній частині Києва. Зокрема, рух ускладнено на Хрещатику, бульварі Шевченка, в районі Бессарабської та Європейської площі. Транспорт стоїть у заторах на Набережному шосе, Набережно-Хрещатицькій вулиці, на Подолі, бульварі Лесі Українки, а також на вулицях, які примикають до залізничного вокзалу.

Крім того, пробки утворилися на так званій малій окружній дорозі від станції метро "Дорогожичі" через Караваєві дачі і до Деміївського ринку.

На лівобережній частині через ДТП транспорт зупинився на проспекті Шухевича від з'їзду з бульвару Перова.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля торгового центру Ocean Plaza знову прорвало трубу, на даний момент рух перекрито.

Пізніше стало відомо, що через ситуацію на вулиці Антоновича міський транспорт частково змінив маршрут.

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