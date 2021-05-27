Київ накрив проливний дощ, центр міста вже скували затори

Згідно з даними сервісу, найскладніша ситуація спостерігається в центральній частині Києва. Зокрема, рух ускладнено на Хрещатику, бульварі Шевченка, в районі Бессарабської та Європейської площі. Транспорт стоїть у заторах на Набережному шосе, Набережно-Хрещатицькій вулиці, на Подолі, бульварі Лесі Українки, а також на вулицях, які примикають до залізничного вокзалу.

Крім того, пробки утворилися на так званій малій окружній дорозі від станції метро "Дорогожичі" через Караваєві дачі і до Деміївського ринку.

На лівобережній частині через ДТП транспорт зупинився на проспекті Шухевича від з'їзду з бульвару Перова.

Фото: пробки в Києві