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Киев снова накрыл едкий дым

Фото: Киев снова накрыл едкий дым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 5 сентября, Киев снова накрыл едкий дым. В частности, из-за тушения торфяных пожаров в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

На данный момент продолжается ликвидация возгорания:

  • близи села Сосновка Вышгородского района.
  • близи села Перше Травня Броварского района.

По данным мониторинга Индекса качества воздуха столицы, в большинстве районов столицы качество воздуха не ухудшилось.

Однако в Подольском и Оболонском районе уровень загрязненности характеризуется как "вредный", а на Мостицком массиве - как "опасный". При этом качество воздуха ухудшилось на Троещине.

В КГГА подтвердили, что в Киеве наблюдается задымление воздуха из-за пожаров в области и дали несколько рекомендаций:

  • держать окна закрытыми, особенно ночью и утром;
  • по возможности не находиться на открытом воздухе;
  • при наличии включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • пить много воды и делать влажную уборку.

"Если появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу", - говорится в сообщении.

Напомним, в первые дни сентября в нескольких районах Киевской области произошли торфяные пожары, которые и стали причиной задымления.

Как сообщалось, смог может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

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Киев