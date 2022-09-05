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Київ знову накрив їдкий дим

Фото: Київ знову накрив їдкий дим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 5 вересня, Київ знову накрив їдкий дим. Зокрема, через гасіння торф'яних пожеж в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.

На даний момент триває ліквідація загоряння:

  • поблизу села Соснівка Вишгородського району.
  • поблизу села Перше Травня Броварського району.

За даними моніторингу індексу якості повітря столиці, в більшості районів столиці якість повітря не погіршилася.

Однак у Подільському та Оболонському районі рівень забрудненості характеризується як "шкідливий", а на Мостицькому масиві - як "небезпечний". При цьому якість повітря погіршилася на Троєщині.

В КМДА підтвердили, що в Києві спостерігається задимлення повітря через пожежі в області і дали кілька рекомендацій:

  • тримати вікна закритими, особливо вночі і вранці;
  • по можливості не перебувати на відкритому повітрі;
  • при наявності включити системи кондиціонування і очищення повітря;
  • пити багато води і робити вологе прибирання.

"Якщо з'явилася задишка і кашель, необхідно звернутися до лікаря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в перші дні вересня в декількох районах Київської області сталися торф'яні пожежі, які і стали причиною задимлення.

Як повідомлялося, смог може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані.

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Київ