Киев накроет туман, он продержится до завтра

В четверг вечером, 3 декабря, Киев накроет густой туман, который продержится всю ночь. Кроме того, он будет удерживаться и завтра утром.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что в ближайший час и до конца суток 3 декабря, а также ночью и утром 4 декабря в Киеве ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

В связи с безветренной погодой и туманом в столице может ухудшиться уровень качества воздуха из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Водителям авто в условиях тумана рекомендуют:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, сегодня в Украине ожидается снег в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В остальных регионах будет пасмурная погода. Температура воздуха будет колебаться от 0 +11 градусов.

Кроме того, по всей территории Украины, кроме юго-восточной части, прогнозируется местами гололед.