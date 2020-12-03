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Київ накриє туман, він протримається до завтра

Автор: РБК-Україна

У четвер ввечері, 3 грудня, Київ накриє густий туман, який протримається всю ніч. Крім того, він буде утримуватися і завтра вранці.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що в найближчі години і до кінця доби 3 грудня, а також вночі і вранці 4 грудня в Києві очікується туман. Видимість становитиме 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

У зв'язку з безвітряною погодою і туманом у столиці може погіршитися рівень якості повітря через накопичення забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери.

Водіям авто в умовах туману рекомендують:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується сніг у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях. В інших регіонах буде хмарна погода. Температура повітря коливатиметься від 0 до +11 градусів.

Крім того, по всій території України, крім південно-східної частини, прогнозується місцями ожеледь.

Прогноз погоди
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