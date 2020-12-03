Киев накроет туман, он продержится до завтра

В четверг вечером, 3 декабря, Киев накроет густой туман, который продержится всю ночь. Кроме того, он будет удерживаться и завтра утром.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Сообщается, что в ближайший час и до конца суток 3 декабря, а также ночью и утром 4 декабря в Киеве ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
В связи с безветренной погодой и туманом в столице может ухудшиться уровень качества воздуха из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Водителям авто в условиях тумана рекомендуют:
Напомним, сегодня в Украине ожидается снег в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В остальных регионах будет пасмурная погода. Температура воздуха будет колебаться от 0 +11 градусов.
Кроме того, по всей территории Украины, кроме юго-восточной части, прогнозируется местами гололед.