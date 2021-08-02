Киев накроет гроза: где еще в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине, в частности в Киеве, объявлено штормовое предупреждение. Сегодня будут дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня грозы в западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, а также в Киеве.
В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, вчера дожди и грозы бушевали в Украине. Без света остались более 500 населенных пунктов.
Отметим, в августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.