Київ накриє гроза: де ще в Україні оголосили штормове попередження

В Україні, зокрема у Києві, оголошено штормове попередження. Сьогодні будуть дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні грози в західних, вдень і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, а також у Києві.

В окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Київській області вдень гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).