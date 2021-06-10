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Киев накроет гроза, в других регионах - град и шквалы

Автор: Анастасия Рокитна

С начала недели в Украине идут сильные дожди. Сегодня также объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Завтра днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области днем 10 июня гроза (I уровень опасности, желтый).

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди в Украине будут идти всю неделю и даже следующую.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода 10 июня.

Отметим, в Киеве разгулялась непогода 8 июня, и улицы залило мощным дождем с градом. При этом ливень с грозой превратил дороги в потоки не во всех районах города.

РБК-Украина писало, что на этой неделе Харьков и Херсон накрыл мощный ливень.

Кроме того, в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.

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