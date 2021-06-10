Киев накроет гроза, в других регионах - град и шквалы
С начала недели в Украине идут сильные дожди. Сегодня также объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Завтра днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области днем 10 июня гроза (I уровень опасности, желтый).
Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди в Украине будут идти всю неделю и даже следующую.
Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода 10 июня.
Отметим, в Киеве разгулялась непогода 8 июня, и улицы залило мощным дождем с градом. При этом ливень с грозой превратил дороги в потоки не во всех районах города.
РБК-Украина писало, что на этой неделе Харьков и Херсон накрыл мощный ливень.
Кроме того, в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.