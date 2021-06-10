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Київ накриє гроза, в інших регіонах - град і шквали

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Київ, Четвер 10 червня 2021 08:34
Київ накриє гроза, в інших регіонах - град і шквали Фото: в Україні буде гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Від початку тижня в Україні йдуть сильні дощі. Сьогодні також оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Завтра вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий).

В Києві та Київській області вдень 10 червня гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі в Україні будуть йти весь тиждень і навіть наступний.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде погода 10 червня.

Зазначимо, у Києві розгулялася негода 8 червня, і вулиці залило потужним дощем з градом. При цьому злива з грозою перетворила дороги на потоки не у всіх районах міста.

РБК-Україна писало, що на цьому тижні Харків та Херсон накрила потужна злива.

Крім того, в Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки.

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