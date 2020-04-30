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На Киев надвигается ураган

Новости » Общество     30.04.2020 - 20:08
На Киев надвигается ураган
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Объявлен желтый уровень опасности

Вечером в четверг, 30 апреля, в Киеве ожидается ухудшение погоды, в частности сильный ураган с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Сообщается, что на Киев надвигается грозовой фронт и объявлен желтый уровень опасности.

"Возможен град. Сопровождать сильные осадки будет порывистый ветер 18-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале мая Украину накроют сильные грозовые дожди. В первый день мая непогода ожидается в западных, северных и центральных областях. Следующие два дня грозовой фронт будет распространяться по всей территории страны. При этом температура воздуха будет достигать 23 градусов тепла.

Как сообщало РБК-Украина, недавно в Украине был объявлен желтый уровень опасности из-за осложнения погодных условий. Синоптики прогнозировали на всей территории страны порывы ветра до 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области из-за непогоды произошло массовое обесточивание населенных пунктов. Из-за грозовых ливней и сильного ветра полностью или частично без электроснабжения остались более 10 населенных пунктов в нескольких районах.

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