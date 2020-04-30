ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Київ насувається ураган

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 20:08
На Київ насувається ураган
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Оголошено жовтий рівень небезпеки

Ввечері в четвер, 30 квітня, в Києві очікується погіршення погоди, зокрема сильний буревій з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Повідомляється, що на Київ насувається грозовий фронт і оголошено жовтий рівень небезпеки.

"Можливий град. Супроводжувати сильні опади буде поривчастий вітер 18-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку травня Україну накриють сильні грозові дощі. У перший день травня негода очікується у західних, північних та центральних областях. Наступні два дні грозовий фронт поширюватиметься на всю території країни. При цьому температура повітря досягатиме 23 градусів тепла.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозували на всій території країни пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області через негоду сталося масове знеструмлення населених пунктів. Через грозові зливи та сильний вітер повністю або частково без електропостачання зосталися понад 10 населених пунктів у декількох районах.

У КМДА назвали вимоги для роботи продовольчих ринків: список У багатоквартирному будинку Києва сталася пожежа, людей евакуювали
Новини України ГідрометцентрКиїв
News
On Top