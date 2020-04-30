На Київ насувається ураган

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Оголошено жовтий рівень небезпеки

Ввечері в четвер, 30 квітня, в Києві очікується погіршення погоди, зокрема сильний буревій з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Повідомляється, що на Київ насувається грозовий фронт і оголошено жовтий рівень небезпеки.

"Можливий град. Супроводжувати сильні опади буде поривчастий вітер 18-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку травня Україну накриють сильні грозові дощі. У перший день травня негода очікується у західних, північних та центральних областях. Наступні два дні грозовий фронт поширюватиметься на всю території країни. При цьому температура повітря досягатиме 23 градусів тепла.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозували на всій території країни пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області через негоду сталося масове знеструмлення населених пунктів. Через грозові зливи та сильний вітер повністю або частково без електропостачання зосталися понад 10 населених пунктів у декількох районах.