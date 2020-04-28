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В начале мая по всей Украине ожидаются ливни и грозы: карта

Новости » Общество     28.04.2020 - 19:59
В начале мая по всей Украине ожидаются ливни и грозы: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

1, 2 и 3 мая Украину накроют грозы с дождем

Погода в Украине в первых числах мая ожидается с сильным дождем и грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

1 мая дождь с грозами ожидается в западных, северных и центральных областях. Температура воздуха в указанных регионах поднимется до +20 днем, ночью ожидается +8. В юго-восточных регионах прогнозируют переменную облачность. В Харьковской и Луганской областях днем воздух прогреется до +24, ночью до +10. В Одесской области тоже дожди с грозами, ожидается +15 днем и +10 ночью.В начале мая по всей Украине ожидаются ливни и грозы: карта

2 мая грозы переместятся на восток, круглосуточные дожди прогнозируются по всей территории Украины. На Западе и Севере будет +19 днем и +10 ночью. В центральных, восточных и южных областях столбики термометра поднимутся до +22 +24 днем и до +11 ночью.В начале мая по всей Украине ожидаются ливни и грозы: карта

3 мая грозовой фронт покроет всю Украину. Температура воздуха сохранится на отметках 2 мая: до +19 днем в западных и северных областях, до +23 в центральных, восточных и южных регионах. Дождь прогнозируется днем и ночью по всей территории страны.В начале мая по всей Украине ожидаются ливни и грозы: карта

Ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на май. Так, средняя месячная температура в мае прогнозируется на уровне +15 +18 (в горах +11 +13), что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

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