На Київ насувається гроза. Негода утримається до кінця доби
Фото: на Київ насувається гроза. Негода утримається до кінця доби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища у Києві. Негода утримуватиметься в столиці до кінця доби.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
За даними УкрГідрометцентру, протягом години у Києві розпочнеться гроза, яка утримуватиметься до кінця сьогоднішньої доби.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало яку погоду варто очікувати 29 серпня в Україні.