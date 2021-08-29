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На Київ насувається гроза. Негода утримається до кінця доби

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Київ, Неділя 29 серпня 2021 17:19
На Київ насувається гроза. Негода утримається до кінця доби Фото: на Київ насувається гроза. Негода утримається до кінця доби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища у Києві. Негода утримуватиметься в столиці до кінця доби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, протягом години у Києві розпочнеться гроза, яка утримуватиметься до кінця сьогоднішньої доби.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало яку погоду варто очікувати 29 серпня в Україні.

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