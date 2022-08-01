На Киев надвигается гроза

В Киеве комунальщики готовятся к непогоде. Дорожная служба дополнительно очищает дождеприемные колодцы и решетки ливнестоков в местах возможных подтоплений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Перед началом осадков в проблемных местах дорожники дежурят со спецтехникой.
Всего в распоряжении "Киевавтодора" 91 единица спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.
"При обнаружении подтоплений на проезжей части или тротуарах необходимо обращаться к диспетчерскому предприятию по телефону: 044-284-74-19", - говорится в сообщении КГГА.
Напомним, сегодня на большей части территорий Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалами.
Ранее синоптики обновили прогноз на последний летний месяц.