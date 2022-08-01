На Київ насувається гроза

У Києві комунальники готуються до негоди. Дорожня служба додатково очищає дощоприймальні колодязі та решітки зливостоків у місцях можливих підтоплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Перед початком опадів у проблемних місцях дорожники чергують зі спецтехнікою.
Всього в розпорядженні "Київавтодору" 91 одиниця спецтехніки та спецзасобів для ремонту і очищення системи зливової каналізації.
"При виявленні підтоплень на проїжджій частині або тротуарах необхідно звертатися до диспетчерського підприємства за телефоном: 044-284-74-19", - йдеться в повідомленні КМДА.
Нагадаємо, сьогодні на більшій частині територій України очікуються короткочасні дощі з грозами та шквалами.
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