На Киев надвигается гроза

В Киеве комунальщики готовятся к непогоде. Дорожная служба дополнительно очищает дождеприемные колодцы и решетки ливнестоков в местах возможных подтоплений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Перед началом осадков в проблемных местах дорожники дежурят со спецтехникой.

Всего в распоряжении "Киевавтодора" 91 единица спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

"При обнаружении подтоплений на проезжей части или тротуарах необходимо обращаться к диспетчерскому предприятию по телефону: 044-284-74-19", - говорится в сообщении КГГА.