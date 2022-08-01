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На Киев надвигается гроза

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 19:14
На Киев надвигается гроза Фото: на Киев надвигается гроза (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киеве комунальщики готовятся к непогоде. Дорожная служба дополнительно очищает дождеприемные колодцы и решетки ливнестоков в местах возможных подтоплений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Перед началом осадков в проблемных местах дорожники дежурят со спецтехникой.

Всего в распоряжении "Киевавтодора" 91 единица спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

"При обнаружении подтоплений на проезжей части или тротуарах необходимо обращаться к диспетчерскому предприятию по телефону: 044-284-74-19", - говорится в сообщении КГГА.На Киев надвигается гроза

Напомним, сегодня на большей части территорий Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалами.

Ранее синоптики обновили прогноз на последний летний месяц.

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