На Київ насувається гроза

У Києві комунальники готуються до негоди. Дорожня служба додатково очищає дощоприймальні колодязі та решітки зливостоків у місцях можливих підтоплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Перед початком опадів у проблемних місцях дорожники чергують зі спецтехнікою.

Всього в розпорядженні "Київавтодору" 91 одиниця спецтехніки та спецзасобів для ремонту і очищення системи зливової каналізації.

"При виявленні підтоплень на проїжджій частині або тротуарах необхідно звертатися до диспетчерського підприємства за телефоном: 044-284-74-19", - йдеться в повідомленні КМДА.