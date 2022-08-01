ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Київ насувається гроза

Новость на русском →
Україна, Понеділок 01 серпня 2022 19:14
На Київ насувається гроза Фото: на Київ насувається гроза (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Києві комунальники готуються до негоди. Дорожня служба додатково очищає дощоприймальні колодязі та решітки зливостоків у місцях можливих підтоплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Перед початком опадів у проблемних місцях дорожники чергують зі спецтехнікою.

Всього в розпорядженні "Київавтодору" 91 одиниця спецтехніки та спецзасобів для ремонту і очищення системи зливової каналізації.

"При виявленні підтоплень на проїжджій частині або тротуарах необхідно звертатися до диспетчерського підприємства за телефоном: 044-284-74-19", - йдеться в повідомленні КМДА.На Київ насувається гроза

Нагадаємо, сьогодні на більшій частині територій України очікуються короткочасні дощі з грозами та шквалами.

Раніше синоптики оновили прогноз на останній літній місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода
NEWS
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
DAILY
Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни