На Киев надвигается гроза

Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве в четверг, 17 сентября, ухудшится погода. В ближайшие два часа в столице ожидается гроза.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Также синоптики сообщили, что в пятницу, 18 сентября, в Киеве ожидается штормовой ветер. Усиление скорости ветра ожидается до 15-24 м / с.

Напомним, 18 сентября в Украине ожидается резкое похолодание, в большинстве северных областей прогнозируется небольшой кратковременный дождь.

Кроме того, ранее синоптики также предупреждали о заморозках и сильных порывах ветра.

Добавим, что 17 сентября в Украине ожидаются дожди и грозы в западных областях.