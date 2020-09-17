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На Київ насувається гроза

Київ, Четвер 17 вересня 2020 16:51
На Київ насувається гроза
Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві в четвер, 17 вересня, погіршиться погода. В найближчі дві години у столиці очікується гроза.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Також синоптики повідомили, що в п'ятницю, 18 вересня, в Києві очікується штормовий вітер. Посилення швидкості вітру очікується до 15-24 м / с.

Нагадаємо, 18 вересня в Україні очікується різке похолодання, в більшості північних областей прогнозується невеликий короткочасний дощ.

Крім того, раніше синоптики також попереджали про заморозки і сильні пориви вітру.

Додамо, що 17 вересня в Україні очікуються дощі і грози в західних областях.

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