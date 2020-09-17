ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине наступит резкое похолодание с дождями

Киев, Четверг 17 сентября 2020 15:16
В Украине наступит резкое похолодание с дождями
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 18 сентября, в Украине ожидается резкое похолодание. В большинстве северных областей прогнозируется небольшой кратковременный дождь, на остальной территории страны без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Резкое снижение температуры воздуха ожидается в западных и северных областях. Ночью температура составит до +4 +9 градусов. При этом в западных областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 0 -3 градуса.

Днем воздух прогреется до +10 +15 градусов, а на остальной территории страны температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, а днем прогреется до +14 +19 градусов.

Кроме того, на побережье морей температура воздуха составит до +17 градусов, а в южной части страны до +22.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер до 7-12 м/с. Местами ожидается шквальный ветер до 15-20 м/с.

В Украине наступит резкое похолодание с дождями

Напомним, ранее синоптики также предупреждали о заморозках и сильных порывах ветра.

Кроме того, 17 сентября в Украине ожидаются дожди и грозы в западных областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь