На Киев надвигается гроза

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Непогода сохранится до конца суток

В ближайшие часы погода в Киеве ухудшится, ожидается гроза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы столицу охватит гроза и шквалы ветра до 20 метров в секунду, ожидается первый уровень опасности.

Отмечается, что непогода сохранится до конца текущих суток, 7 июля.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в нескольких областях. По прогнозу Гидрометцентра, в западных, северных и центральных областях местами возможны грозы. На Прикарпатье и в Закарпатской области пройдут значительные дожди, местами шквалы ветра до 20 м/сек.

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 7 июля, в большинстве областей ожидается дождливая погода. Днем температура будет колебаться от +24 до +29, на юге воздух прогреется до +33. Ночью термометры покажут от +13 до +18.

Кроме того, в ГСЧС предупредили, что на выходных в большинстве областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В столице на выходных также ожидается высокая пожарная опасность.