На Киев надвигается гроза

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Местами возможен град

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозе в столице 24 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы.

В ГСЧС подчеркивают, что местами возможен град.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий! По данным Укргидрометцентра, в Киеве, 24 июня местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Напомним, синоптик Наталка Диденко анонсировала, что погода в Украине на этой неделе ожидается сухой и солнечной, однако местами возможны дожди с градом и шквалами.

По словам синоптика, в Украине началась смена воздушных масс, что предусматривает понижение температуры воздуха. По данным синоптика, на этой неделе синоптическая ситуация ожидается с колебаниями, возможны скачки атмосферного давления и термического режима.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине сегодня, 24 июня, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы ветра. Гидрометцентр предупреждает, что сегодня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).