ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Киев надвигается гроза

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 13:46
На Киев надвигается гроза
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Местами возможен град

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозе в столице 24 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы.

В ГСЧС подчеркивают, что местами возможен град.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий! По данным Укргидрометцентра, в Киеве, 24 июня местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Напомним, синоптик Наталка Диденко анонсировала, что погода в Украине на этой неделе ожидается сухой и солнечной, однако местами возможны дожди с градом и шквалами.

По словам синоптика, в Украине началась смена воздушных масс, что предусматривает понижение температуры воздуха. По данным синоптика, на этой неделе синоптическая ситуация ожидается с колебаниями, возможны скачки атмосферного давления и термического режима.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине сегодня, 24 июня, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы ветра. Гидрометцентр предупреждает, что сегодня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Украину местами накроют дожди В Киеве ожидаются грозы и шквалы ветра
Новости Украины ГидрометцентрКиевгроза
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь