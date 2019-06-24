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На Київ насувається гроза

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 13:46
На Київ насувається гроза
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Місцями можливий град

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грозу у столиці 24 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби.

У ДСНС підкреслюють, що місцями можливий град.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов! За даними Укргідрометцентру, у Києві, 24 червня місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко анонсувала, що погода в Україні на цьому тижні очікується сухою і сонячною, однак місцями можливі дощі з градом і шквалами.

За словами синоптика, в Україні почалася зміна повітряних мас, що передбачає зниження температури повітря. За даними синоптика, на цьому тижні синоптична ситуація очікується із коливаннями, можливі скачки атмосферного тиску і термічного режиму.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні сьогодні, 24 червня, погіршиться, очікуються грози і шквали вітру. Гідрометцентр попереджає, що сьогодні в західних, північних, центральних областях і в Одеській області місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Україну місцями накриють дощі У Києві очікуються грози та шквали вітру
Новини України ГідрометцентрКиївгроза
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