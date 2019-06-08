ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Киев надвигается гроза

Новости » Общество    08.06.2019 - 16:17
На Киев надвигается гроза
Иллюстративное фото (Pixabey)

Ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве в ближайшие часы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 2 часа и с удержанием до конца суток, 8 июня, в Киеве ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/сек. Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Кроме того, в КГГА призывают жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения во время грозы и не подвергаться опасности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 8 июня в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, местами возможен град и шквалы ветра. Ухудшение погоды прогнозировалось в Одесской, Сумской, Харьковской, а также в западных и центральных областях.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине 8-9 июня будет дождливой, в частности, усилятся дожди и возможен град. Синоптик отметила, что в дневные часы столбики термометров достигнут +26 +32 градусов, на юге и востоке местами до +32 +34. В западных областях в воскресенье посвежеет до +22 +27 градусов.

В Киеве 8-9 июня есть вероятность кратковременных дождей с грозами, однако солнца тоже хватает. Жара достигнет +28 +30 градусов. На следующей неделе жара раскрутится еще больше, примите это к сведению.

Синоптики предупредили о граде и шквалах В Киеве самолет упал на воду
Новости Украины грозаКиевГидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь