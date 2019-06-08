На Киев надвигается гроза

Иллюстративное фото (Pixabey)

Ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве в ближайшие часы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 2 часа и с удержанием до конца суток, 8 июня, в Киеве ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/сек. Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Кроме того, в КГГА призывают жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения во время грозы и не подвергаться опасности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 8 июня в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, местами возможен град и шквалы ветра. Ухудшение погоды прогнозировалось в Одесской, Сумской, Харьковской, а также в западных и центральных областях.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине 8-9 июня будет дождливой, в частности, усилятся дожди и возможен град. Синоптик отметила, что в дневные часы столбики термометров достигнут +26 +32 градусов, на юге и востоке местами до +32 +34. В западных областях в воскресенье посвежеет до +22 +27 градусов.

В Киеве 8-9 июня есть вероятность кратковременных дождей с грозами, однако солнца тоже хватает. Жара достигнет +28 +30 градусов. На следующей неделе жара раскрутится еще больше, примите это к сведению.