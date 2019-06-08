ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Київ насувається гроза

Новини » Суспільство    08.06.2019 - 16:17
На Київ насувається гроза
Ілюстративне фото (Pixabey)

Очікуються шквали вітру 15-20 м/с

Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві в найближчі години. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За прогнозами синоптиків, у найближчі 2 години та з утриманням до кінця доби, 8 червня, у Києві очікується гроза та шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Крім того, у КМДА закликають жителів та гостей столиці дотримуватися правил поводження під час грози та не наражатися на небезпеку.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що 8 червня у більшості областей України очікуються дощі з грозами, місцями можливий град та шквали вітру. Погіршення погоди прогнозувалося у  Одеській, Сумській, Харківській, а також у західних та центральних областях.

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні 8-9 червня буде дощовою, зокрема, посиляться дощі і можливий град. Синоптик зазначила, що в денні години стовпчики термометрів сягнуть +26 +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32 +34. У західних областях у неділю посвіжішає до +22 +27 градусів.

У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів з грозами, однак сонця також вистачає. Спека досягне +28 +30 градусів. Наступного тижня спека розкрутиться ще більше, прийміть це до уваги.

Синоптики попередили про град та шквали У Києві літак впав на воду
Новини України грозаКиївГідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся