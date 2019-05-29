На Киев надвигается гроза

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Грозовая погода продержится до 30 мая

В ближайший час ожидается ухудшение погоды в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в течение ближайшего часа в столице ожидается гроза. Грозовая погода продержится до конца суток 29 и в течение 30 мая.

По данным синоптиков, ожидается "желтый" уровень опасности.

В КМД призывают жителей и гостей Киева соблюдать правила поведения во время грозы.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в четверг, 30 мая, в Украине потеплеет до +32. Однако в западных областях страны продолжат идти дожди с грозами.

В Киеве в четверг, 30 мая, дождь и грозы более вероятны во второй половине дня. А температура воздуха максимально прогреется до +27 градусов.

Также синоптики "Укргидрометцентра" сообщали, что сегодня в западной части страны ожидается облачная погода, а также грозовые дожди. Местами возможны значительные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/сек. Температура воздуха потеплеет до +24 +29 градусов. В южных и восточных областях температура воздуха местами прогреется до +30 +32 градусов.