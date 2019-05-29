На Київ насувається гроза

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Грозова погода протримається до 30 травня

У найближчу годину очікується погіршення погоди в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, впродовж найближчої години у столиці очікується гроза. Грозова погода протримається до кінця доби 29 та протягом 30 травня.

За даними синоптиків, очікується "жовтий" рівень небезпечності.

У КМД закликають жителів та гостей Києва дотримуватися правил поводження під час грози.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у четвер, 30 травня, в Україні потеплішає до +32. Однак у західних областях країни продовжать йти дощі з грозами.

У Києві в четвер, 30 травня, дощ і гроза більш ймовірні у другій половині дня. А температура повітря максимально прогріється до +27 градусів.

Також синоптики з "Укргідрометцентру" повідомляли, що сьогодні в західній частині країни очікується хмарна погода, а також грозові дощі. Місцями можливі значні дощі, град і шквали до 15-20 м/с.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний буде дути зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря потеплішає до +24 +29 градусів. У південних і східних областях температура повітря місцями прогріється до +30 +32 градусів.