В Киеве ограничат въезд грузовиков в час пик

В Киеве с 7 ноября ограничат въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.

"Такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети, создаст дополнительное пространство для движения пассажирского транспорта, повысить уровень пропускной способности улиц и дорог столицы. Кроме того, это поможет минимизировать возникновение пробок, особенно с ухудшением погодных условий, а также улучшить уровень регулярности пассажирских перевозок", - заявил заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

В КГГА отметили, что за сутки в Киев въезжает до 50 тысяч грузовиков, что негативно сказывается на трафике и экологии. Большая часть из них проезжает через Южный мост, нагрузка на который в 6 раз превышает проектную.

Во времена, когда въезд для грузовиков и фур будет разрешен, двигаться они смогут следующими дорогами:

просп. Бажана;

Южный мостовой переход через р. Днепр;

Столичное шоссе;

ул. Академика Заболотного;

Одесская Площадь;

Большая кольцевая дорога;

ул. Академика Палладина;

ул. Миська;

Гостомельское шоссе;

Новая дорога;

просп. Минский;

площадь Тараса Шевченко;

ул. Полярная;

ул. Богатырская;

площадь Тульская;

ул. Степана Бандеры;

ул. Романа Шухевича (Генерала Ватутина);

площадь Керченская;

ул. Братиславская;

просп. Броварской.

Напомним, в Киеве отменили рейсы городской электрички из-за вандализма. Были отменены рейсы № 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 и 7421.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в столице сегодня ограничат движение на улице Брестской. Ограничение движения будет действовать с 8:00 до 17:00. На улице будут ремонтировать асфальт.