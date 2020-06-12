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Киев начал подготовку к призывной кампании: в КГГА рассказали о сложностях

Новости » Общество     12.06.2020 - 17:24
Киев начал подготовку к призывной кампании: в КГГА рассказали о сложностях
Фото: призывники (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сложности связаны со вторым этапом медреформы

И.о. первого замглавы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что Киев начал подготовку к призывной кампании в июне-июле 2020 года. При этом в организации возникли сложности из-за медицинской реформы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Город вместе с Киевским городским военным комиссариатом максимально старается обеспечить всем необходимым призыв 2020. Во всех районах своевременно сформированы соответствующие комиссии для проведения призывной кампании, которая продлится до конца июля", - сказал он.

При этом замглавы подчеркнул, что в организации возникли определенные сложности, связанные с реформой медицины.

"Поскольку она предусматривает другой формат оплаты медикам за дополнительные обследования, нам необходимо время для решения этих вопросов. Но, я уверен, уже в следующем году на уровне государственных органов они будут решены. В свою очередь мы просим призывников... сообщать в соответствующие органы в случае противоправных действий против них", - отметил Мондриевский.

Так, военный призыв в Украине планировали провести в апреле-июне.

Напомним, весенняя призывная кампания 2020 году в Украине сместилась из-за пандемии коронавируса и введенного по этой причине карантина.

Как писало РБК-Украина, в конце мая генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал разъяснения по призыву в армию.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины КГГАПризыв в армию
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