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Київ почав підготовку до призовної кампанії: в КМДА розповіли про складнощі

Новини » Суспільство     12.06.2020 - 17:24
Київ почав підготовку до призовної кампанії: в КМДА розповіли про складнощі
Фото: призовники (Віталій Носач/РБК-Україна)

Складнощі пов'язані з другим етапом медреформи

В.о. першого замглави КМДА Валентин Мондриївський заявив, що Київ почав підготовку до призовної кампанії у червні-липні 2020 року. При цьому в організації виникли складнощі через медичну реформу.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"Місто разом із Київським міським військовим комісаріатом максимально намагається забезпечити всім необхідним призов 2020. У всіх районах своєчасно сформовано відповідні комісії для проведення призовної кампанії, яка триватиме до кінця липня", - сказав він.

При цьому замглави підкреслив, що в організації виникли певні складнощі, які пов’язані з реформою медицини.

"Оскільки вона передбачає інший формат оплати медикам за додаткові обстеження, нам необхідний час для вирішення цих питань. Але, я впевнений, вже у наступному році на рівні державних органів вони будуть вирішенні. Своєю чергою ми просимо призовників... повідомляти відповідні органи у разі протиправних дій проти них", - зазначив Мондриївський.

Так, військовий призов в Україні планували провести в квітні-червні.

Нагадаємо, весняна призовна кампанія 2020 року в Україні змістилася через пандемію коронавірусу і введений з цієї причини карантин.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив роз'яснення за призовом в армію.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України КМДАПризов в армію
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