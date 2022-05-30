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Киев с июня открывает детсады, но пока не все: список

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

С 1 июня в Киеве начнут работать 34 детских сада. Обязательным условием открытия является наличие укрытий на случай воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, с 1 июня заработают следующие коммунальные детсады:

  • Голосеевский район - 6 садиков (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
  • Дарницкий район - 2 садика (№550, 809)
  • Деснянский район - 1 сад (№758)
  • Днепровский район - 4 садика (№ 244, 535, 619, 655)
  • Оболонский район - 3 садика (№30, 572, 704)
  • Печерский район - 1 сад (№424)
  • Подольский район - 3 садика (№307,486,777)
  • Святошинский район - 3 садика (№33, 179, 214)
  • Соломенский район - 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, ​​648)
  • Шевченковский район - 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810)

Также городской глава подчеркнул, что для зачисления ребенка в детский сад его родители должны предоставить справку о трудоустройстве.

При этом с 1 июня в столице заработают 14 частных детсадов.

Ранее стало известно, что школы в Украине откроются с 1 сентября. Но только те, которые оборудованы укрытиями на случай обстрелов.

Также мы писали, что в "Дії" свидетельства о среднем образовании выпускников школ появятся в 2023 году.

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Виталий КличкоКиевдетский сад