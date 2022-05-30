Киев с июня открывает детсады, но пока не все: список

С 1 июня в Киеве начнут работать 34 детских сада. Обязательным условием открытия является наличие укрытий на случай воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко .

При этом с 1 июня в столице заработают 14 частных детсадов.

Также городской глава подчеркнул, что для зачисления ребенка в детский сад его родители должны предоставить справку о трудоустройстве.

Ранее стало известно, что школы в Украине откроются с 1 сентября. Но только те, которые оборудованы укрытиями на случай обстрелов.

Также мы писали, что в "Дії" свидетельства о среднем образовании выпускников школ появятся в 2023 году.

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